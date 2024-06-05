Херсон, 5 июня, 2024, 19:17 — ИА Регнум. Две группы иностранных наёмников в состоянии алкогольного опьянения устроили конфликт со стрельбой в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил 5 июня представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

ИА Регнум

По его словам, которые приводит Lenta.ru, англоязычные и франкоязычные военные, воюющие на стороне Украины, отдыхали в херсонском кафе «Берёзка» возле Днепровского рынка. После словесной перепалки они вышли на улицу, где конфликт перерос в острую фазу.

Лебедев уточнил, что очевидцы слышали серию выстрелов из огнестрельного оружия. Более того, с места происшествия на каретах скорой помощи с ранениями различной степени тяжести увезли четверо иностранцев.

Как передавало ИА Регнум, также Лебедев 5 июня информировал, что российские военные уничтожили в начале июня в Николаевской области грузовик, перевозивший западные ракеты для ВСУ.

Днём ранее подполье сообщило о том, что Вооружённые силы России нанесли удар по военному объекту нацгвардии Украины в Днепропетровске, возможно, по автопарку или складу. По словам местных жителей, после прилёта был виден большой столб дыма, несколько кварталов были оцеплены сотрудниками СБУ и военными.