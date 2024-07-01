Каховка, Херсонская область, 2 июля, 2024, 02:31 — ИА Регнум. Власти киевского режима продолжают скрывать страшную ситуацию с эпидемией холеры во временно оккупированной ВСУ части Херсона. Об этом написал глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в Telegram-канале.

Department of Foreign Affairs and Trade of Australia Больной холерой

«Холера продолжает убивать военнослужащих ВСУ. Остановить не удаётся — скрывать не получается. Но Киев продолжает делать вид, что ничего не происходит», — считает Филипчук.

По его словам, как минимум ещё два военных умерли на правом берегу Днепра. Поэтому, Филипчук заявил, что ситуация критична и требует изоляции и жесткого карантина.

«А политика страуса никогда и никому не шла на пользу. И в первую очередь — ему самому», — добавил глава Каховского муниципального округа, заверив, что на левый берег холера не пройдёт. Все меры приняты.

Как сообщало ИА Регнум, вспышка холеры на правом берегу Днепра произошла из-за наводнения после подрыва киевским режимом Каховской ГЭС и игнорирования там санитарных норм. Об этом 30 июня заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Главными факторами вспышки холеры могли стать засорение русла Днепра телами убитых украинских военных, отсутствие санитарного контроля на правобережье, нарушения в работе систем водоснабжения и очистных сооружений.

21 июня в пророссийском подполье Херсона рассказали о вспышке холеры в городе. По информации подпольщиков, в больницах находилось около 100 человек, в основном военные, от заболевания скончались как минимум 12 человек.

15 июня подпольщики сообщали о начале эпидемии брюшного тифа среди бойцов ВСУ во временно подконтрольной Киеву части Херсонской области. Отмечалось, что в результате умерли не менее троих украинских военнослужащих.