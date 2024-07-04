Тамбов, 4 июля, 2024, 05:20 — ИА Регнум. В Тамбовской области ранним утром 4 июля были уничтожены два вражеских беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Максим Егоров.

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Прилёт двух дронов был зафиксирован около 04:00.

При уничтожении дронов никто не пострадал, разрушений нет. Егоров добавил, что держит ситуацию в регионе под контролем.

Как сообщало ИА Регнум, в небе над двумя районами в Брянской области ночью 4 июля средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника ВСУ.

В Киеве ночью 4 июля прогремели взрывы.

Следственный комитет РФ в ходе расследования установил, что удар киевских боевиков 3 июля по супермаркету в Донецке предположительно был нанесён с применением американской РСЗО HIMARS.