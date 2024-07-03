Камден, США, 4 июля, 2024, 00:06 — ИА Регнум. В США в Кэмдене (штат Арканзас) на оборонном предприятии 3 июля прогремел взрыв. Известно о двух пострадавших, ещё один человек пропал без вести, сообщило Associated Press (AP).

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Предприятие принадлежит компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems. На заводе производились артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

На месте работают экстренные службы.

Представитель предприятия заявил, что в результате инцидента пострадали два человека, которых доставили в больницу, ещё один — пропал без вести.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 июня на одном из промышленных предприятий в Глазго в Шотландии начался сильный пожар и прогремела серия взрывов. На тот момент полицейские оцепили дороги на подъезде к месту происшествия, куда прибывали пожарные расчёты.

Мощный взрыв прогремел 10 июня на оружейном заводе «Меско» в Свентокшиском воеводстве на юге Польши. На место происшествия прибыли бригады сотрудников противопожарных служб и вертолёт санитарной авиации.