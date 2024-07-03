В США на оборонном заводе прогремел взрыв, есть пострадавшие
AP: в США на оборонном заводе прогремел взрыв, есть пострадавшие
Камден, США, 4 июля, 2024, 00:06 — ИА Регнум. В США в Кэмдене (штат Арканзас) на оборонном предприятии 3 июля прогремел взрыв. Известно о двух пострадавших, ещё один человек пропал без вести, сообщило Associated Press (AP).
Предприятие принадлежит компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems. На заводе производились артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.
На месте работают экстренные службы.
Представитель предприятия заявил, что в результате инцидента пострадали два человека, которых доставили в больницу, ещё один — пропал без вести.
Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 июня на одном из промышленных предприятий в Глазго в Шотландии начался сильный пожар и прогремела серия взрывов. На тот момент полицейские оцепили дороги на подъезде к месту происшествия, куда прибывали пожарные расчёты.
Мощный взрыв прогремел 10 июня на оружейном заводе «Меско» в Свентокшиском воеводстве на юге Польши. На место происшествия прибыли бригады сотрудников противопожарных служб и вертолёт санитарной авиации.