Варшава, 10 июня, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел на оружейном заводе «Меско», который расположен в Свентокшиском воеводстве на юге Польши. Об этом сообщила радиостанция RMF FM со ссылкой на директора предприятия.

Иван Шилов ИА Регнум

«У нас прогремел взрыв в центре ракетного топлива. Его ввели в эксплуатацию несколько лет назад», — заявила директор завода Эльжбета Сренявская.

Она добавила, что в результате взрыва есть пострадавшие. Предварительно, один человек мог погибнуть. На место прибыли бригады пожарных и вертолет санитарной авиации.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня в Таллине прогремел сильный взрыв, загорелся контейнер с авиационным топливом. Инцидент произошёл на улице Ныльва в столичном районе Пыхья-Таллинн. В результате взрыва пострадал один работник порта, его госпитализировали. Из-за опасности взрыва жителей близлежащих домов призывали закрыть окна и оставаться дома.

В мае в Берлине на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании Diehl, участвующей в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК IRIS-T, произошёл пожар. Огонь охватил площадь в 2 тыс. кв. м. На месте работали 130 пожарных. Ситуация осложнялась наличием в цеху серной кислоты и цианистой меди. В результате пожара был велик риск образования ядовитой синильной кислоты.