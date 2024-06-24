Глазго, Великобритания, 24 июня, 2024, 07:14 — ИА Регнум. Вечером 23 июня недалеко от города Глазго в Шотландии на одном из промпредприятий начался сильный пожар, прокатилась волна взрывов. Подробности сообщила газета Sun.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

По информации издания, полиция оцепила дороги на подъезде к месту происшествия — пожарные бригады одна за одной пребывали в горящую промышленную зону.

«На фоне сильного пожара были слышны взрывы. Сообщений о жертвах нет», — написал автор.

Пожар, по информации местных жителей, охватил уже большую площадь, и пока пожарным не удаётся справиться с огнём.

Как сообщало ИА Регнум, пожар, охвативший здание на территории бывшего завода МиГ, локализовали. Установлено, что в здании загорелись мебель и мусор.

Поздним вечером 22 июня в Москве на улице Авиаконструктора Сухого произошёл пожар на территории бывшего завода МиГ. Возгорание возникло рядом с Боткинской больницей. Огонь распространился в выселенном четырёхэтажном кирпичном здании на четвёртом этаже. Площадь пожара составила 300 кв. м.

22 июня в Центральном округе Москвы загорелся фитнес-клуб «СССР». Пожар произошёл в здании в Шмитовском проезде, в доме 16, с. 2. Администрация заведения эвакуировала посетителей и сотрудников.