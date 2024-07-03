Москва, 3 июля, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Евросоюз может заключить новый контракт с «Газпромом» после 2024 года, когда закончится срок действия договора на поставки российского газа через территорию Украину, передаёт немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источник в министерстве экономики ЕС.

Петр Ковалев/ТАСС

По информации СМИ, сейчас страны Евросоюза рассматривают возможность заключить новое соглашение с Россией. В одном из вариантов европейская энергетическая компания начнёт закупать газ на границе РФ и Украины, а затем будет направлять его в Европу. По предварительным данным, кандидатом на роль закупщика может стать австрийская компания OMV, у которой есть действующее соглашение с «Газпромом» до 2040 года. Однако в данном случае требуется согласие Киева, которое он может и не дать, уточняется в публикации.

В альтернативном варианте планируется увеличить объём поставок газа из Азербайджана. С учётом большой загрузки Трансанатолийского газопровода Евросоюзу придётся договариваться о поставках через Украину. Данная схема также требует вовлечения России, уточняется в материале издания.

Ранее ИА Регнум сообщало, что убытки ЕС от снижения поставок газа из России оценили в триллион евро. По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, в Европе фиксируются очень большие индустриальные потери: от 3% в год ВВП в Германии до 6% в ряде других стран.

Несмотря на обсуждения в ЕС запрета импорта, Европа остаётся основным направлением поставок для российского сжиженного природного газа. По данным аналитической компании Kpler, в апреле на европейский рынок Россия поставила 46% от общего объёма экспортных поставок СПГ. Основные объёмы СПГ в Европу (95%) направил «Ямал СПГ», в азиатские страны ― «Сахалин-2». На него пришлось 93% российских поставок на рынок.