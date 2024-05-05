Москва, 5 мая, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Европа остаётся основным направлением поставок для российского сжиженного природного газа, несмотря на обсуждения в ЕС запрета импорта. В апреле на европейский рынок страна поставила 46% от общего объёма экспортных поставок СПГ. Это следует из предварительных данных аналитической компании Kpler.

РИА Новости/Павел Львов

Однако апрельский показатель Европы на 15 процентных пунктов меньше, чем в марте. Треть экспортируемого сжиженного природного газа ушла в Азию ― 34%. Ещё почти 20% поставок обозначили в статистике как «направленные в неизвестном направлении».

Всего в порты ЕС Россия направила 1,31 млн т сжиженного природного газа, а в Азию — 0,96 млн т. При этом, согласно данным аналитиков, объём поставок СПГ в апреле снизился на 1,5% по сравнению с мартом, однако сопоставим с апрелем 2023 года. С января по апрель 2024 года экспорт российского СПГ увеличился на 3,1% в годовом выражении, до 11,53 млн т.

Основные объёмы СПГ в Европу (95%) направляет «Ямал СПГ», в азиатские страны ― «Сахалин-2». На него пришлось 93% российских поставок на рынок.

Как сообщало ИА Регнум, Евросоюз намерен включить в 14-й пакет санкций запрет на реэкспорт через свои порты российского сжиженного природного газа в третьи страны. Вместе с тем Брюссель не намерен запрещать странам ЕС закупать российский СПГ для внутреннего использования.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков допустил, что введение запрета на поставки СПГ из России в Евросоюз может привести к увеличению цен на газ. Он напомнил, что Россия сейчас является вторым по объёму поставщиком СПГ на европейский рынок после США.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 27 апреля заявил, что России продолжит изыскивать пути для преодоления недобросовестной конкуренции из-за продолжающихся попыток Запада вытеснить её с энергетических рынков. Представитель Кремля добавил, что переход на дорогие рынки выгоден США и ряду других государств.

Министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джилберто Пикетто-Фратин 28 апреля заявил, что Рим способен обойтись без российского СПГ. Он добавил, что поэтому у итальянской стороны нет причин быть против новых санкций ЕС в отношении СПГ из России.

Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что заключённые с Россией сделки по поставкам газа помогли Турции избежать энергетического кризиса, охватившего западные страны. На долю России в 2023 году пришлось более 40% полученного Турцией газа, что делает Россию его крупнейшим поставщиком.