Москва, 3 июля, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Совет Федерации (СФ) 3 июля одобрил закон, исключающий ОСАГО из списка обязательных документов для постановки транспортного средства на учёт, сообщают «Известия».

Семен Лиходеев/ТАСС

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года в случае его утверждения президентом России. Нововведение коснётся не только постановки транспортного средства на учёт, но и перерегистрации, связанной со сменой владельца авто.

Также, согласно документу, водители при продаже авто смогут сразу снимать машину с учёта в ГИБДД, а не по истечении десяти дней после обращения в ведомство. Сообщается, что госучёт автомобиля можно будет прекратить по заявлению автовладельца в отношении машины, находящейся в розыске или угнанной.

Помимо этого, закон расширяет список оснований для отказа в совершении регистрационных действий. Автовладелец может получить отказ, если он не оплатил утилизационный сбор в течение положенного срока. Это касается транспортного средства, ввезённого из-за границы в Россию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Госдума 18 июня приняла во втором чтении законопроект, который предполагает исключение ОСАГО из перечня обязательных документов для регистрации транспортного средства.

В мае правительство поддержало законопроект, предусматривающий увеличение страхового возмещения в рамках ОСАГО со 100 тыс. до 200 тыс. рублей, если ДТП оформят по европротоколу, без участия полиции.