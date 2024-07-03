Москва, 3 июля, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Трое братьев Ащеуловых, собиравшихся вступить в ряды ВСУ, приговорены к лишению свободы на срок от 17 до 17,5 года. Приговор сыновьям липецкого священника Игоря Ащеулова вынес 3 июля Второй Западный окружной военный суд.

Владимир Астапкович/РИА Новости Алексей, Иоанн и Тимофей Ащеуловы на заседании Второго Западного окружного военного суда

Суд по совокупности преступлений назначил старшему брату Иоанну Ащеулову наказание в виде 17,5 года лишения свободы. Братья Алексей и Тимофей получили по 17 лет лишения свободы.

Первые три года все три брата проведут в тюрьме, а остальной срок будут отбывать в колонии строгого режима. Их свобода после отбытия наказания будет ограничена на два года.

Сторона защиты настаивала на снисхождении к братьям, поэтому ожидается, что адвокаты обжалуют решение суда.

Как сообщало ИА Регнум, государственное обвинение в ходе прений попросило назначить по 18 лет лишения свободы сыновьям священника из Липецка Игоря Ащеулова, которые пытались вступить в ряды ВСУ.