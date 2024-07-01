Липецк, 1 июля, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Священник из Липецка Игорь Ащеулов, дети которого обвиняются в государственной измене, заявил, что они самые лучшие люди, которых он знает, пишет «Газета.Ru».

Владимир Астапкович/РИА Новости

«Ребята были послушные, неконфликтные, дружелюбные, любознательные», — рассказал он в ходе заседания суда.

Как передавало ИА Регнум, сыновья Игоря Ащеулова в ходе судебного процесса признались в желании вступить в ВСУ и воевать против ВС России. Процесс проходит 1 июля во 2-м Западном окружном военном суде.

Ранее военные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова, задержанных в Курской области во время попытки незаконного перехода российско-украинской границы.

По данным следствия, задержанные планировали принимать участие в военных действиях в зоне украинского конфликта на стороне ВСУ. Главная военная прокуратура утвердила уголовное дело в отношении них и направила его в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.