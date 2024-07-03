Липецк, 3 июля, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Государственное обвинение в ходе прений попросило назначить по 18 лет лишения свободы сыновьям священника из Липецка Игоря Ащеулова, которые пытались вступить в ряды ВСУ.

РИА Новости/Владимир Астапкович Сыновья священника Игоря Ащеулова

«Признать Ащеуловых виновными… окончательно назначить им 18 лет колонии, три из которых в тюрьме, 15 — в колонии строгого режима», — сказал прокурор в ходе прений сторон.

Также он посчитал необходимым на два года ограничить братьям свободу после освобождения из колонии.

Как передавало ИА Регнум, сыновья Игоря Ащеулова в ходе судебного процесса признались в желании вступить в ВСУ и воевать против ВС России. Процесс проходит 1 июля во 2-м Западном окружном военном суде.

Ранее военные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова, задержанных в Курской области во время попытки незаконного перехода российско-украинской границы.

По данным следствия, задержанные планировали принимать участие в военных действиях в зоне украинского конфликта на стороне ВСУ. Главная военная прокуратура утвердила уголовное дело в отношении них и направила его в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.