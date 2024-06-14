Москва, 14 июня, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Военные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова, задержанных в Курской области во время попытки незаконного перехода российско-украинской границы. Об этом 14 июня рассказали в правоохранительных органах.

Известия/Александр Казаков

По словам представителя правоохранительных органов, которые привели «Известия», задержанные намеревались принимать участие в военных действиях в зоне украинского конфликта на стороне ВСУ. Главная военная прокуратура утвердила уголовное дело в отношении них и направила его в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Всем задержанным предъявили обвинения по трём статьям УК РФ: «Покушение на госизмену», «Попытка незаконного пересечения границы» и «Попытка участия в деятельности террористической организации».

Отмечается, что во Втором Западном окружном военном суде подтвердили поступление уголовного дела в отношении братьев Ащеуловых, которое рассмотрят в открытом режиме, при этом дату рассмотрения пока не назначили.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня два года прятавшую в своей квартире двоих военных ВСУ и помогавшую им уехать на контролируемую Киевом территорию 50-летнюю жительницу ЛНР обвинили в госизмене. Пытавшихся уехать с поддельными документами украинских бойцов задержали на границе.

В конце мая суд в Санкт-Петербурге признал 77-летнего новосибирского физика Анатолия Маслова виновным в госизмене. Мужчину приговорили к 14 годам колонии. По версии следствия, он занимался передачей немецкой разведке данных о закрытых научных разработках.