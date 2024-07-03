Вашингтон, 3 июля, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России начали применять в зоне спецоперации новую авиабомбу ФАБ-3000 М54, которая может серьёзно повлиять на ход конфликта, передаёт издание Business Insider.

ИА Регнум

По данным СМИ, планирующая бомба может оказаться крайне разрушительной для украинских военных. Боеприпас сбрасывается вне зоны действия украинской ПВО, что делает его ещё опаснее для противника.

«ВКС России применяют на Украине новый боеприпас, который может изменить ситуацию на земле. При весе свыше трёх тонн этот боеприпас может оказаться весьма разрушительным для украинских военных», — говорится в публикации.

Как передавало ИА Регнум, в марте Минобороны России сообщило о запуске массового производства авиационных бомб ФАБ-3000. По данным российского военного эксперта Алексея Леонкова, трёхтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что её можно будет применять для штурма особо укреплённых районов. Он также добавил, что новые технологии превратят её практически в высокоточное оружие.

Полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков ранее сравнил мощность используемых российской армией фугасных авиабомб с тактическим ядерным оружием. Он также указал на то, что оснащение трёхтонных ФАБ-3000 универсальным модулем планирования и коррекции может полностью подавить морально-психологическое состояние ВСУ.

В свою очередь начальник следственного управления в Харьковской области Сергей Болвинов ранее заявил, что удар российской авиабомбы ФАБ-1500 сравним с землетрясением.