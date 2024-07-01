Липецк, 1 июля, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Сыновья липецкого священника Игоря Ащеулова в ходе судебного процесса признались в желании вступить в ВСУ и воевать против ВС России. Процесс проходит во 2-м Западном окружном военном суде.

Владимир Астапкович/ РИА Новости

«Я признаю вину в тех деяниях, которые мне вменяются. То, что вменяется, я признаю. Вина — это субъективное состояние», — сказал Иоанн Ащеулов.

Второй сын священника Тимофей в свою очередь сообщил, что признает то, что ему вменяют, но не считает это виной.

Третий, Алексей, не высказал никакого отношения к предъявленному обвинению.

Как передавало ИА Регнум, ранее военные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении троих сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова, задержанных в Курской области во время попытки незаконного перехода российско-украинской границы.

По данным следствия, задержанные планировали принимать участие в военных действиях в зоне украинского конфликта на стороне ВСУ. Главная военная прокуратура утвердила уголовное дело в отношении них и направила его в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Всем задержанным предъявили обвинения по трём статьям УК РФ: «Покушение на госизмену», «Попытка незаконного пересечения границы» и «Попытка участия в деятельности террористической организации».