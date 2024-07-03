Новороссийск, Краснодарский край, 3 июля, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Атака безэкипажных катеров Вооружённых сил Украины (ВСУ) отражена, благодаря чему новороссийский морской порт работает в штатном режиме. Об этом сообщила администрация города.

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

«Судоходство в порту Новороссийска после атаки безэкипажных катеров минувшей ночью не нарушено. Порт работает в штатном режиме. Ограничений нет. Объекты не пострадали», — уточнили в администрации.

В 2:41 по московскому времени в городе объявили опасность атаки безэкипажных катеров. Спустя время глава муниципального образования Андрей Кравченко заявил о том, что атаку отразили. Минобороны РФ уточнило, что на территории Чёрного моря уничтожили два безэкипажных катера, которые направлялись в сторону Новороссийска.

1 июля Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Белгород и Белгородский район. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что в результате произошедшего пострадали семь мирных жителей, включая ребёнка.

Как передавало ИА Регнум, 23 июня ВСУ атаковали Севастополь, используя кассетные боеприпасы к американской ракете ATACMS. Один из очевидцев инцидента рассказал, что отдыхавшие на пляже люди сначала услышали хлопки, а затем произошёл разрыв ракетных разрядов.

Ранее ВСУ нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Белгороде, в результате чего было повреждено остекление котельной РЖД на Вокзальной улице.