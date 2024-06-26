Белгород, 26 июня, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Ночью 25 июня ВСУ нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Белгороде, сообщил источник ИА Регнум.

Антон Вергун/РИА Новости

«В районе полуночи ВСУ ударили по инфраструктуре железнодорожного транспорта вблизи локомотивного депо Белгород-Курский», — сообщил собеседник агентства.

По его данным, во время ночного обстрела со стороны ВСУ повреждения также получило остекление котельной РЖД на Вокзальной улице. Обстрел по Белгороду осуществили из системы РСЗО. В результате украинской атаки на территорию вокзала упал неустановленный предмет. На месте его падения образовалась воронка шириной 6 м и глубиной 4 м. В том числе повреждения получили железнодорожные пути.

«Рельсы, шпалы разбросаны в хаотичном порядке, осколками посечена опора ЛЭП и бетонный столб», — рассказал источник, отметив, что никто не пострадал.

Помимо этого, ночью 25 июня, в воздушном пространстве между станциями Чёрное и Железнодорожная в Московской области заметили беспилотный летательный аппарат.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 24 на 25 июня российские силы ПВО перехватили и уничтожили 30 дронов ВСУ над территорией двух российских регионов. В российском оборонном ведомстве сообщили, что 29 украинских беспилотников обезвредили в небе над Белгородской областью.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 25 июня сообщил, что в ночное время Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БПЛА. Кроме того, ВСУ атаковали город Строитель. Гладков 26 июня сообщил, что дрон ВСУ атаковал парковку Грайворонской больницы, пострадали два человека.