Киев, 3 июля, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Украина не готова идти на территориальные уступки и компромиссы с Россией, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в беседе с журналистами Reuters.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Таким образом, как отмечается в публикации, Ермак прокомментировал заявление экс-президента США Дональда Трампа о его готовности быстро завершить конфликт. По его словам, Киев не готов рассматривать любые компромиссы по достижению мира.

«Украина не готова идти на компромисс с Россией и отказываться от какой-либо территории, чтобы прекратить конфликт», — сказал он.

В ответ на вопрос, как страна собирается сражаться дальше, Ермак ответил, что не знает.

Как передавало ИА Регнум, в случае переизбрания на второй президентский срок Дональд Трамп будет добиваться начала мирных переговоров между Украиной и Россией. Бывший президент Соединённых Штатов Америки неоднократно заявлял, что для разрешения украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее уже отмечал, что в Кремле нет понимания того, как Трамп собирается урегулировать конфликт на Украине. Он уточнял, что у России не было никаких контактов по этому вопросу. А замглавы МИД России Сергей Рябков советовал всем политикам, которые допускают, что такого рода усилия могут быть результативными, обращаться в Киев, потому что Россию «ни в чём уговаривать не нужно».