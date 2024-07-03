Херсон, 3 июля, 2024, 09:21 — ИА Регнум. В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремели взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в подконтрольной Киеву части Херсонской области ранее была объявлена воздушная тревога.

Как передавало ИА Регнум, 10 июня глава назначенной киевским режимом администрации подконтрольного ВСУ Херсона Роман Мрочко заявил о взрывах в центре города. Воздушную тревогу на тот момент в Херсоне не объявляли.

30 июня в Оболонском районе Киева прогремел мощный взрыв. Ранее в Министерстве обороны РФ неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.