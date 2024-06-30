Киев, 30 июня, 2024, 20:41 — ИА Регнум. В Оболонском районе Киева прогремел мощный взрыв. Об этом 30 июня сообщила «Газета.Ru».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Оболонском районе мощный взрыв. Машины МЧС с мигалками едут на место», — сообщили очевидцы.

Ранее в Киеве, Киевской области и других регионах Украины объявляли воздушную тревогу.

Минобороны России не сообщало об ударах в Киеве. В ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские военные наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, ранее о взрыве в Харькове в Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов. Он не уточнил каких-либо подробностей произошедшего. Военкор Котенок рассказал об ударе по логистическому складу ВСУ в городе.

27 июня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе прогремел взрыв на энергообъекте, в результате чего возник пожар.