Вашингтон, 3 июля, 2024, 08:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) с разрешения Соединённых Штатов увеличат дальность ударов по территории России при расширении ВС России фронта, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Как сказал на прошлой неделе (советник главы Белого дома по нацбезопасноти) Джейк Салливан, если Россия будет пытаться расширить фронт, то Киеву будет позволено добиваться целей на большем расстоянии», — сказал О’Брайен.

Таким образом он ответил на вопрос конгрессмена от Республиканской партии Томаса Кина, который заявил, что Украине было разрешено наносить удары по России на фоне успешного продвижения войск ВС РФ в Харьковской области.

Кин задал вопрос о количестве российских военных баз, которые ВСУ не могут атаковать из-за максимальной разрешенной дальности ударов в 100 км.

Как передавало ИА Регнум, России приходится отодвигать линию фронта на харьковском направлении, чтобы снизить количество террористических ударов по Белгороду и другим населённым пунктам, заявил президент РФ Владимир Путин 14 июня на встрече с участниками программы «Время героев» в подмосковном Солнечногорске.

28 мая глава государства отметил, что Вооружённые силы России перешли к созданию зоны безопасности на Украине. Он подчеркнул, что события на харьковском направлении были спровоцированы действиями Запада.

Во время визита в Китай, 17 мая, Путин объяснил наступление в Харьковской области созданием санитарной зоны с приграничными регионами России. Президент заявил, что ВСУ обстреливали и продолжают обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Создание такой зоны поможет избежать гибели гражданских людей. Российские войска продвигаются под Харьковом строго по плану и добиваются успехов, у них нет задачи брать город, добавил Путин.