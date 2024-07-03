Более 100 детей украинские власти принудительно эвакуируют из Волчанской общины в Харьковской области. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 861-й день специальной военной операции (СВО). Как сообщил телеканалу «Общественное» 2 июля глава районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили, в самом городе Волчанске остаются около 30 человек, которые отказываются уезжать. Община же насчитывает 2,5 тысячи человек.

ИА Регнум Ситуация на фронте, СВО

Ранее о том, что ВС РФ теснят боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на севере Волчанска, куда были переброшены элитные подразделения и наёмники, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Тем временем бойцы-артиллеристы группировки войск «Центр» уничтожили очередной американский танк Abrams. По данным Минобороны, артиллерийский выстрел по танку был сделан из 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» с закрытой огневой позиции под Авдеевкой.

А экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ наносят удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в интересах группировки войск «Север».

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Соответствующие кадры опубликовало 3 июля Минобороны.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.