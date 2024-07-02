Архангельск, 2 июля, 2024, 19:24 — ИА Регнум. Основатель группы «Браво» Евгений Хавтан не выступал на концерте в Архангельске, приуроченном ко Дню города. Об этом корреспонденту ИА Регнум сообщил директор Поморской филармонии Василий Ларионов, занимавшийся организацией мероприятия.

Максим Блинов/РИА Новости

«Хавтана с группой «Браво» на сцене не было. И вообще, в Архангельск на этот концерт он не приезжал», — сказал Ларионов.

Он заверил, что не знал об антироссийских высказываниях Евгения Хавтана.

«Ой, как хорошо, что не приехал! Бог помог. Я и в мыслях не мог предположить, что он так негативно об СВО пишет!» — добавил директор филармонии.

Ранее в соцсетях и СМИ появилась информация, что Хавтан выступил в Архангельске 30 июня. Накануне мероприятия на сайте фестиваля, приуроченного ко Дню города, появилась афиша, на которой в том числе был изображён покинувший Россию музыкант.

24 февраля 2022 года Евгений Хавтан опубликовал у себя на странице в соцсетях цитату Джона Леннона про то, что миру надо дать шанс. Такую же цитату, только с клипом продублировали и на официальной странице группы. Позднее Хавтан опубликовал пост, в котором рассказал, что его мама родилась на Украине, сам он провёл там своё детство, а первые гастроли «Браво» проходили тоже на Украине. Он осудил спецоперацию России и призвал прекратить происходящее дипломатическим путём.

Также в 2014 году основатель «Браво» категорически осудил возвращение Крыма в Россию, а заодно и всех своих коллег, которые это решение поддержали.

Как передавало ИА Регнум, ранее российскую актрису Яну Поплавскую возмутило возвращение телеведущего Ивана Урганта на экраны. В первый день после объявления о начале спецоперации Ургант опубликовал в соцсетях чёрный квадрат и тем самым выразил несогласие с решением российского руководства. Вскоре после этого журналист уехал в Израиль вместе с женой и детьми, а его поместье в Подмосковье было выставлено на продажу.

Позднее Ургант вернулся в Москву. В октябре он выступил перед студентами МГИМО по приглашению профессора вуза Юрия Кобаладзе. Темой лекции было формирование личных связей в медиапространстве. Событие возмутило узнавших о нём пользователей интернета. В ноябре профессор Кобаладзе уволился из вуза по собственному желанию.