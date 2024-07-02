Макеевка, ДНР, 2 июля, 2024, 17:30 — ИА Регнум. В Макеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР) средняя зарплата водителей муниципального транспорта превысила 70 тыс. рублей. Об этом сообщил директор МУП «Макэлектротранс» Олег Мастеровенко.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«На сегодняшний момент у нас 95% укомплектованность штата водителей. Зарплата сейчас в среднем 71–72 тыс. рублей. Это зависит от классности, то есть первый класс — это одна зарплата», — приводит его слова Донецкое агентство новостей (ДАН).

Он добавил, что разница с третьим классом — примерно 15–20%. Зарплата за эти два года поднялась на 40%, уточнил Мастеровенко.

По его словам, сегодня проблем с выпуском нового транспорта на линии нет.

Как передавало ИА Регнум, в конце июня Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) сообщило, что порядка 37 км железных дорог планируется отремонтировать в Донбассе и Новороссии за 2024–2025 годы. По информации ведомства, в прошлом году в новых регионах отремонтировали 60 км пути и 76 стрелочных переводов. Специалисты провели капитальный ремонт 23 локомотивов, ещё столько же поставили. Также регионы получили 11 электропоездов.

Президент России Владимир Путин 18 марта заявил, что скоро железная дорога через территории Донбасса и Новороссии дойдёт до Севастополя. Он рассказал, что получил доклад о восстановлении путей от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска. Это будет ещё один альтернативный маршрут вместо Крымского моста, подчеркнул глава государства.