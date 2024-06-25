Донецк, 25 июня, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Порядка 37 км железных дорог планируется отремонтировать в Донбассе и Новороссии за 2024–2025 года, сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор).

Евгений Епанчинцев/ТАСС

«В 2024–2025 годах планируется восстановить 36,75 км путей. Работы по ремонту железнодорожной инфраструктуры продолжаются. В частности, идёт восстановление вокзала в Мариуполе», — отметили в пресс-службе агентства.

По информации ведомства, в прошлом году в новых регионах отремонтировали 60 км пути и 76 стрелочных переводов. Специалисты провели капитальный ремонт 23 локомотивов, ещё столько же поставили. Также регионы получили 11 электропоездов.

Как сообщало ИА Регнум, в марте первый замруководителя ФГУП «Железные дороги Новороссии» Олег Калеватых сообщил о планах запустить до конца 2024 года железную дорогу между Ростовом-на-Дону и Крымом, проходящую через новые регионы. По его словам, восстанавливать магистраль начали в сентябре 2023 года, восстановили 140 км путей, а также проложили новый участок длиной 63 км. К концу года планируется достроить ещё два участка. По его словам, перевозчиком на этом маршруте будут выступать «Железные дороги Новороссии».

Президент России Владимир Путин 18 марта заявил, что скоро железная дорога через территории Донбасса и Новороссии дойдёт до Севастополя. Он рассказал, что получил доклад о восстановлении путей от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска. Это будет ещё один альтернативный маршрут вместо Крымского моста, подчеркнул глава государства.