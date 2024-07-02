Вашингтон, 2 июля, 2024, 14:14 — ИА Регнум. Всемирный банк (ВБ) переместил Россию в категорию государств с высоким доходом, оценив душевой валовый национальный доход в $14 250 (1,2 млн рублей) в 2023 году. Об этом говорится в отчёте, опубликованном на сайте ВБ.

Максим Чурусов/ТАСС

Международная финансовая организация со штаб-квартирой в Вашингтоне разделила все страны на четыре группы по уровню дохода на 2024 финансовый год, который начался 1 июля 2023 года и закончился 30 июня 2024 года. Это страны с высоким доходом, доходом выше среднего, ниже среднего и низким.

К высшей категории отнесены страны с валовым национальным доходом (ВНД) на душу населения более $13 845. ВНД — это совокупная стоимость всех товаров и услуг, произведённых в стране за год. О реальных доходах населения показатель не говорит.

Российский ВНД, согласно оценке организации, вырос с прошлогодних $12 830 (1,1 млн рублей) до $14 250 (1,2 млн рублей). Болгария и Палау переместились вместе с Россией в высшую категорию, где находятся большинство европейских стран, США, Канада, Австралия, Япония и Саудовская Аравия. Уровень дохода снизился на территориях на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа.

«Согласно данным регулятора, повышенная экономическая активность России связана с ростом оборотов в военной отрасли», — отмечают «Известия».

Также отмечено положительное влияние на экономику восстановления торгового и финансового секторов. На фоне этого номинальный и валовый внутренний продукт (ВВП) выросли в России на 3,6% и 10,9% соответственно, а национальный доход — на 11,2%.

Как сообщало ИА Регнум, постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что включение России в число стран с высоким уровнем дохода показало полное фиаско всех антироссийских санкций.