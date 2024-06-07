Москва, 7 июня, 2024, 22:45 — ИА Регнум. Бывшего премьер-министра, депутата и экс-кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко объявили в розыск. Информация об этом появилась в базе МВД России.

(сс) Vadim Chuprina

«Юлия Владимировна Тимошенко, 27.11.1960. Разыскивается по статье Уголовного Кодекса», — указали в ведомстве.

При этом по какой именно статье УК разыскивается Тимошенко не уточняется.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2023 года Юлия Тимошенко в интервью швейцарскому телеканалу RTS заявила о невозможности достижения компромисса с Россией. Она считала близкой возможность Третьей мировой войны. Чтобы её избежать, необходимо применять к России крайне жёсткие санкции, в том числе, и на уровне уголовного преследования, утверждала экс-премьер. По словам Тимошенко, только поражение России может быть целью Украины, и поэтому не следует вести никаких переговоров о достижения мира. Она приветствовала поставки киевскому режиму западного оружия, которое якобы поможет вернуть под власть Киева Донбасс и Крым, а также достичь полной победы над Россией.

Тимошенко являлась премьер-министром Украины с февраля по сентябрь 2005 года. Затем эту должность она заняла в декабре 2007 года. В 2010 и 2014 годах она баллотировалась на пост президента Украины. В апреле 2011 года Генпрокуратура Украины возбудила в отношении Юлии Тимошенко уголовное дело по статьям о злоупотреблении властью и превышении служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году. В августе 2011 года её арестовали, а в октябре осудили на 7 лет с лишением права занимать должности во власти в течение 3 лет. В февраля 2014 года Верховная рада приняла решение об освобождении Тимошенко. Вскоре все уголовные дела против неё закрыли, а судимость сняли.