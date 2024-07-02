Вашингтон, 2 июля, 2024, 10:42 — ИА Регнум. В США окружной суд Западного округа штата Луизиана приостановил введённый администрацией президента США Джо Байдена запрет на экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Об этом говорится в решении судебной инстанции.

TASS /AP

Согласно документу, в суд обратились сразу 16 штатов с заявлением о том, что решение администрации главы Белого дома о запрете экспорта СПГ нарушает федеральный закон. В результате суд постановил немедленно и полностью снять запрет на экспорт сжиженного природного газа.

«Суд удовлетворит ходатайство истцов и постановит немедленно приостановить действие запрета на экспорт СПГ в полном объёме», — отмечается в решении.

Как передавало ИА Регнум, Джо Байден своим решением о приостановке процедуры одобрения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа сорвал сделку Украины по закупке американского СПГ, написала газета The Wall Street Journal (WSJ).

Тем временем Россия по поставкам природного газа в Европу по итогам мая 2024 года впервые с сентября 2022 года обогнала США.

Президент РФ Владимир Путин в феврале заявил, что Россия не зависит от поставок газа в Европу. Он рекомендовал европейским государствам самим решать, нуждаются ли они в приобретении российского газа или нет. РФ нашла другие маршруты сбыта энергоресурсов и работает над внутренней газификацией, подчеркнул лидер государства.