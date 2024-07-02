Вашингтон, 2 июля, 2024, 06:46 — ИА Регнум. В США окружной суд Луизианы отменил введённый Белым домом запрет на экспорт СПГ. Об этом говорится в решении судебной инстанции.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В суд обратились сразу 16 американских штатов, которые аргументировали, что решение администрации президента Джо Байдена о запрете экспорта СПГ нарушает федеральный закон.

Суд постановил немедленно и полностью снять запрет на экспорт СПГ.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Джо Байден своим решением о приостановке процедуры одобрения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа сорвал сделку Украины по закупке американского СПГ, написала газета The Wall Street Journal (WSJ).

Россия по поставкам природного газа в Европу по итогам мая 2024 года впервые с сентября 2022 года обогнала США.

Президент Владимир Путин в феврале заявил, что Россия не зависит от поставок газа в Европу. Он рекомендовал европейским государствам самим решать, нуждаются ли они в приобретении российского газа или нет. Глава государства подчеркнул, что РФ нашла другие маршруты сбыта энергоресурсов и работает над внутренней газификацией.