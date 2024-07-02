Берн, 2 июля, 2024, 06:12 — ИА Регнум. Заявления зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева по поводу прошедшего «мирного саммита» в Швейцарии вызвали недовольство в Берне. Журналист Эрих Ашванден в публикации для издания NZZ вспомнил об отношении российского политика к Швейцарии за последние 15 лет.

Дарья Драй ИА REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

В качестве президента России Дмитрий Медведев в 2009 году посетил Швейцарию и был тепло встречен. При этом и он сам высказывался о стране положительно. В знак дружбы между двумя странами он привёз в Швейцарию двух бурых медвежат.

За прошедшие 15 лет отношение Медведева к Швейцарии сильно изменилось. Сейчас он открыто выражает недовольство этой страной. Особенно Медведев был возмущен проведением «мирной» конференции по Украине, отметил журналист, добавив, что Медведев рассматривает переговоры в Швейцарии как личное оскорбление.

Как сообщало ИА Регнум, Дмитрий Медведев назвал «мирную конференцию» по Украине чистейшим сюрреализмом, сравнимым с книгой «Скотный двор» Джорджа Оруэлла. Многих из персонажей и их действия можно сравнить с современными политиками.

Зампред Совбеза также назвал происходящее в Швейцарии очень унылым мероприятием, на котором, по его мнению, впустую тратится множество денег западных налогоплательщиков.

Президент России Владимир Путин ещё в середине марта назвал «мирную» конференцию в Швейцарии паноптикумом. Он отмечал, что её организаторы признают, что без России этот вопрос решить нельзя, и в то же время не зовут на мероприятие её представителей.