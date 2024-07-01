Москва, 2 июля, 2024, 02:22 — ИА Регнум. Один из организаторов белорусского экстремистского формирования «Погоня» Вадим Прокопьев объявлен в розыск. Информация об этом опубликована в базе данных МВД России.

News.kmvcity.ru Розыск!

Из карточки следует, что белорус по национальности 1971 года рождения Прокопьев разыскивается по статье УК.

Также в розыск объявили и другого организатора отряда «Погоня» — Валерия Сахащика.

В Белоруссии ещё осенью 2022 года возбудили уголовное дело на организаторов экстремистского формирования. Устроители «Погони» вербовали и обучали боевиков для участия в военных действиях на стороне Украины. В этом им помогали инструкторы из Чехии, Польши и с Украины.

Формирование прекратило своё существование летом 2023 года.

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