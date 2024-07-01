Москва, 1 июля, 2024, 23:06 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск Вадима Прокопьева — одного из организаторов недействующего на данный момент белорусского экстремистского формирования «Погоня».

Иван Шилов ИА Регнум

По данным базы ведомства, в «Погоне» занимались обучением, вербовкой и слаживанием боевиков. К этому привлекались иностранные инструкторы на территориях Украины, Чехии и Польши.

52-летний белорус Вадим Прокопьев разыскивается по статье Уголовного кодекса. Статья не указана в базе МВД.

Вместе с ним разыскивается и его «соратник» Валерий Сахащик.

В сообщество боевиков в основном входили белорусы, они воевали на стороне Украины.

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет России объявил в международный розыск 28 военачальников ВСУ различного уровня, заявил 28 июня председатель СКР Александр Бастрыкин на ХIV Международном молодёжном юридическом форуме «Ценности права в условиях нового мирового порядка».

В ноябре 2023 года МВД объявило в розыск бывшего командующего сухопутными войсками ВСУ, главу Киевской городской военной администрации Сергея Попко. Он с марта 2016 по август 2019 года командовал сухопутными войсками ВСУ. За этот период более 180 человек, в том числе несовершеннолетние, получили ранения и погибли в ДНР и ЛНР в результате обстрелов украинской армии. Кроме того, были разрушены или частично повреждены более 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры.