Киев, 1 июля, 2024, 22:27 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский «в целом не сильно в восторге» от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Его недовольство связано в том числе с неудачной подготовкой военных к отражению действий российской армии в Харьковской области. Такое мнение опубликовал украинский журнала New Voice со ссылкой на источник в окружении Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM

При этом авторы отметили, что это не говорит о принятии решения о смене главкома.

По информации издания, Зеленский выражал не раз недовольство, что ВСУ теряют позиции и живую силу. Одной из значимых первых потерь была Авдеевка под Донецком.

Сырский не раз говорил о тяжёлой ситуации в армии, в Харьковской области.

Как сообщало ИА Регнум, украинские генералы отправляют солдат на самоубийственные задания по возврату позиций, занятых российскими военными, заявила депутат Верховной рады от фракции президентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая британской газете Times.

Также, по словам депутата, украинские военнослужащие гибнут или получают ранения каждые пять минут. Эти заявления вызвали резкое недовольство у руководителей ВСУ.

Безуглая подала заявление в Государственное бюро расследований страны на Александра Сырского. Она написала, что главком как военачальник препятствовал посещению находящихся в прифронтовой зоне подразделений ВСУ. К посту она прикрепила скриншоты переписки с распоряжениями не допускать депутата и сопровождающих её лиц в командные пункты подразделений.

Сырский назначен главнокомандующим ВСУ 8 февраля 2024 года. Он сменил Валерия Залужного.