Киев, 1 июля, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Украинские генералы отправляют солдат на самоубийственные задания по возврату позиций, занятых российскими военными, заявила депутат Верховной рады от фракции президентской партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая в интервью британской газете Times.

Mihir Melwani/Global Look Press

«Генералы могут приказывать военным чиновникам, военным поварам или другим, не имеющим надлежащей подготовки, попытаться вернуть позиции. Но они знают, что не смогут этого сделать и погибнут. Они делают это просто для того, чтобы поставить нужные галочки», — заявила Безуглая.

Сейчас власти Украины создают новые подразделения, вместо того чтобы усилить бойцами уже те, что задействованы на фронте, добавила политик. По её словам, такой принцип приведёт к потере позиций.

Марьяна Безуглая заявила, что замена бывшего главкома Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного на Александра Сырского ничего не изменила, военное руководство продолжает вести войска к поражению. По её словам, вокруг Сырского сформировалась «генеральская фракция», которая лишает киевский режим «шанса на перемены и победу».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Безуглая выступала с резкими заявлениями в адрес военного руководства, в том числе прежнего главкома ВСУ Валерия Залужного. В частности, в ноябре 2023 года депутат отмечала, что у высшего командования нет никакого плана ведения боевых действий, и призывала к отставке.

Кроме того, Безуглая сообщала, что украинские военнослужащие гибнут или получают ранения каждые пять минут. Эти заявления вызвали резкое недовольство у руководителей ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинская армия теряет примерно 50 тысяч человек в месяц. Российский лидер добавил, что за последние два месяца киевские власти мобилизовали более 100 тысяч человек.