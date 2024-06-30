Киев, 30 июня, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая подала заявление в Государственное бюро расследований страны на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press Александр Сырский

Безуглая заявила, что Сырский как военачальник препятствовал посещению находящихся в прифронтовой зоне подразделений ВСУ. К посту она прикрепила скриншоты переписки с распоряжениями не допускать депутата и сопровождающих её лиц в командные пункты подразделений.

По словам депутата, заявление в ГБР она подала по нарушению Сырским статьи 351 УК Украины (создание препятствий в работе депутата), санкции которой предусматривают до трёх лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, 28 июня Безуглая сообщила, что экс-командующего объединёнными силами ВСУ Юрия Содоля и бывшего командующего группировкой украинской армии «Харьков» Юрия Галушкина направили в госпиталь, где их быстро признают непригодными к воинской службе. Происходящее в ВСУ она назвала круговой генеральской порукой. Она также заявила, что это происходит с разрешения главкома ВСУ Александра Сырского.

29 июня стало известно, что ГБР проверит действия экс-командующего объединёнными силами ВСУ Содоля на харьковском направлении. Ранее начальник штаба украинского формирования «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Богдан Кротевич призвал ГБР провести расследование в отношении Содоля. Причиной он назвал потери в рядах ВСУ и утрату территорий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 24 июня снял Содоля с поста командующего объединёнными силами ВСУ и назначил на эту должность Андрея Гнатова. Он не объяснил причину такого решения.