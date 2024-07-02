Москва, 2 июля, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Сотрудники Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) Вооружённых сил Украины затравили в интернете женщину из Липецкой области, сын которой погиб в самом начале специальной военной операции, сообщила глава «Комитета семей воинов Отечества» (КСВО) Юлия Белехова.

ИА Регнум Руководитель «Комитета семей воинов Отечества» (КСВО) Юлия Белехова

«Из Липецкой области у меня мамочка одна, моя любимая. У неё сын погиб в самом начале (СВО), в 2022 году. Ей было очень тяжело. На неё напали в интернете. Напали на её страничку. Комментарии, личные сообщения, звонки. И там такая страшная вещь, я не знаю, насколько это можно говорить, но ей чётко говорили — ЦИПсО и так далее», — сказала она в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

По её словам, они пытаются морально убить и часть семьи военного. В итоге женщина закрыла свою страницу, предварительно всё удалив. Сейчас мать погибшего российского военного, по её словам, пришла в себя и «набрала в себе силы для боя».

Мне было страшно от них, от того, что все, что они скидывали. Говорит: я сейчас открыла страничку, я их жду. Какую страничку? Она говорит: «В соцсетях. Я их жду. Пускай они теперь придут, и мне теперь есть, что им ответить», — подытожила Белехова.

Полную версию интервью Белеховой читайте на сайте ИА Регнум.

Как передавало ИА Регнум, ранее первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что каждый владелец смартфона является мобилизационным ресурсом, российским или противника, а каждая война в первую очередь ведётся в информационной плоскости.

Ранее Федеральная служба безопасности России призвала жителей страны быть бдительными из-за поступающих с Украины провокационных телефонных звонков и сообщений с призывами к террористическим актам в РФ.

Особо отмечалось, что родителям нужно предостеречь несовершеннолетних детей от общения с авторами поступающих провокаций. В сообщении уточняется, что обращение силовиков связано с резко возросшим после теракта в «Крокус Сити Холле» количеством подобных звонков и сообщений.