Москва, 2 июля, 2024, 09:34 — ИА Регнум. Проблема помощи отцам, которые потеряли своих сыновей в ходе военной спецоперации на Украине, стоит очень серьёзно. Помочь им сложнее, чем женщинам, рассказала руководитель организации «Комитет семей воинов Отечества» (КСВО) Юлия Белехова.

ИА Регнум Руководитель «Комитета семей воинов Отечества» (КСВО) Юлия Белехова

По её словам, в сообществе матерей и жён участников СВО женщины помогают друг другу. Им свойственна эмоциональность, они могут выплакаться и высказать всё, что есть на душе.

«Они друг с другом вспоминают. Им от этого становится легче. А вот самая тяжёлая история — это у отцов. Мы же привыкли, что мужчина, он же должен быть мужчиной всегда, в любых обстоятельствах. И они замыкаются, они молчат», — сказала Белехова в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

Она добавила, что мужчины по объективным причинам не придут за помощью к сообществу женщин, поэтому их нужно объединить как-то иначе. И к психологам они не пойдут. Отцы тяжело переносят своё горе, а дальше это выливается в сердечные и другие заболевания.

С мужчинами должны говорить мужчины, уверена руководитель КСВО. Она рассказала о случае, когда отцу, который закрылся, в принципе закрыл для себя возможность жить, помогли сослуживцы его сына.

«Мы нашли ребят, которые с его сыном были вместе в войсковой части, но ребята приехать не могут, это понятно. Мы попросили их позвонить, позвонить, чтобы они с ним начали разговаривать. Помогло», — поделилась Белехова.

Полную версию интервью Белеховой читайте на сайте ИА Регнум.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премии в области правозащитной деятельности главе АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлии Белеховой. Организацию учредили в феврале 2023 года для помощи семьям участников спецоперации на Украине. КСВО также координирует работу госструктур и других общественных организаций.

Ранее глава государства подчёркивал, что поддержка участников СВО и членов их семей — это нравственный долг для всех уровней власти. Он призвал представителей органов власти понять это и быть открытыми к диалогу с людьми.