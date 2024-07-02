Глава КСВО: тяжелее всего отцам, потерявшим в ходе СВО сыновей
Москва, 2 июля, 2024, 09:34 — ИА Регнум. Проблема помощи отцам, которые потеряли своих сыновей в ходе военной спецоперации на Украине, стоит очень серьёзно. Помочь им сложнее, чем женщинам, рассказала руководитель организации «Комитет семей воинов Отечества» (КСВО) Юлия Белехова.
По её словам, в сообществе матерей и жён участников СВО женщины помогают друг другу. Им свойственна эмоциональность, они могут выплакаться и высказать всё, что есть на душе.
«Они друг с другом вспоминают. Им от этого становится легче. А вот самая тяжёлая история — это у отцов. Мы же привыкли, что мужчина, он же должен быть мужчиной всегда, в любых обстоятельствах. И они замыкаются, они молчат», — сказала Белехова в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.
Она добавила, что мужчины по объективным причинам не придут за помощью к сообществу женщин, поэтому их нужно объединить как-то иначе. И к психологам они не пойдут. Отцы тяжело переносят своё горе, а дальше это выливается в сердечные и другие заболевания.
С мужчинами должны говорить мужчины, уверена руководитель КСВО. Она рассказала о случае, когда отцу, который закрылся, в принципе закрыл для себя возможность жить, помогли сослуживцы его сына.
«Мы нашли ребят, которые с его сыном были вместе в войсковой части, но ребята приехать не могут, это понятно. Мы попросили их позвонить, позвонить, чтобы они с ним начали разговаривать. Помогло», — поделилась Белехова.
Полную версию интервью Белеховой читайте на сайте ИА Регнум.
Как сообщало ИА Регнум, 11 июня президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премии в области правозащитной деятельности главе АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлии Белеховой. Организацию учредили в феврале 2023 года для помощи семьям участников спецоперации на Украине. КСВО также координирует работу госструктур и других общественных организаций.
Ранее глава государства подчёркивал, что поддержка участников СВО и членов их семей — это нравственный долг для всех уровней власти. Он призвал представителей органов власти понять это и быть открытыми к диалогу с людьми.