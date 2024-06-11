Москва, 11 июня, 2024, 21:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премии в области правозащитной деятельности главе АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлии Белеховой. Документ 11 июня разместили на портале официального опубликования правовых актов.

РИА Новости / POOL

«Присудить государственную премию Российской Федерации за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2023 года <…> Белеховой Юлии Александровне», — говорится в указе.

Российский лидер также присудил премию по правозащите директору благотворительной общественной организации «Родительский комитет «Детские деревни-SOS» Николаю Слабжанину.

АНО «Комитет семей воинов отечества» учредили в феврале 2023 года. Его главой избрали Белехову. Цель организации — помощь семьям участников спецоперации на Украине. Она также координирует работу госструктур и общественных организаций.

Как сообщало ИА Регнум Путин назвал нравственным долгом поддержку участников СВО и членов их семей. Он призвал представителей органов власти всех уровней понять это. Президент также призвал глав регионов быть открытыми к диалогу с людьми.