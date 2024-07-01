Москва, 1 июля, 2024, 21:04 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский оказался в непростой ситуации, поэтому ему необходимо демонстрировать возможность достижения мира. Такое мнение 1 июля корреспонденту ИА Регнум высказал эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин, комментируя слова Зеленского о возможности переговоров с Россией через посредников.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава киевского режима заявил, что Украина может найти модель переговоров, при которой в соответствии с документами, шагами и модальностями можно найти решение.

Костикин считает, что на фоне провала саммита в Швейцарии важно хотя бы формально продемонстрировать готовность к миру и возможность его достижения со стороны действующего, формально нелегитимного Зеленского.

Однако эта ситуация осложняется общей политической обстановкой. С одной стороны, Россия имеет преимущество на поле боя, с другой стороны — в США идёт предвыборная кампания, и один из кандидатов говорит о готовности закончить конфликт.

«Зеленский не принимает решений самостоятельно и вынужден действовать с учётом мнений «администрации». Пока неясно, какое решение ему скажут принять. Зеленский не хочет, чтобы его головой выкупили мир у России. Он также не хочет стать жертвой переворота внутри своей хунты. Его заявление — это страховка с его стороны. Однако это только слова», — отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, в качестве примера успешных переговоров с участием посредников Зеленский назвал зерновую сделку, когда Украина напрямую не подписывала соглашений с Россией. Киев и Москва договаривались с Турцией и ООН.

Подобную модель глава киевского режима допустил в качестве варианта в рамках урегулировании вопросов «территориальной целостности, энергетики и свободы судоходства». Посредниками могут быть страна с любых континентов, чтобы Киев не упрекали в том, что его партнёр — только «коллективный Запад».

Как заявил Зеленский, посредники должны будут предложить решение кризиса, Киев рассмотрит их предложение, если оно его устроит, посредники должны будут разбирать его с представителям России. На сегодняшний день в Киеве видят только такую модель.

Президент России Владимир Путин 14 июня заявил, что переговоры с Киевом о мирном урегулировании ситуации на Украине возможны.

Российский лидер подчеркнул, что как только киевский режим выведет свои войска с территории Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, российские военные незамедлительно прекратит огонь и Москва начнёт переговоры. ВСУ должны уйти со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в состав Украины, добавил он. Также Киев должен официально уведомить Москву об отказе вступать в НАТО. Ещё одним условием для начала переговоров по Украине Путин назвал снятие антироссийских западных санкций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 июня заявил, что документально фиксировать договорённость по урегулированию ситуации на Украине невозможно с Зеленским — это будет юридически нелегитимно. Путин никогда не отвергал переговоры с Киевом, при этом для письменной фиксации соглашений нужна легитимность со стороны Украины.