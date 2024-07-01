Берн, 1 июля, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Власти Швейцарии раскритиковали за решение выделить более €500 млн на восстановление Украины за счёт поддержки стран Глобального Юга, пишет 30 июня газета Tages-Anzeiger.

Global Look Press

Отмечается, что 26 июня правительство страны приняло решение зарезервировать 500 млн швейцарских франков (порядка €516 млн) на проекты по восстановлению Украины в течение четырёх лет. При этом средства должны поступить из фонда поддержки развивающихся стран. Парламент ещё не одобрил такую меру.

Решение о выделении денег Киеву вызвало критику со стороны экспертов, которые считают, что в результате помощь будет оказываться «за счёт стран Глобального Юга» и вызовет международные споры.

Как пишет издание, в вопросе поддержки Киева швейцарские власти ранее старались соблюдать правовые нормы, однако в вопросе восстановления Украины они «планируют пойти другим путём».

Как передавало ИА Регнум, 27 июня украинский минфин сообщил о получении от ЕС очередного транша в размере 1,9 млрд евро. Отмечалось, что передача этих средств бюджету Украины была предусмотрена финансовым инструментом сообщества Ukraine Facility.

Ранее в этот же день депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что киевский режим получил от ЕС с февраля 2022 года прямую бюджетную помощь на 36 млрд долларов. Он назвал сообщество самым крупным донором для Украины.

Ранее в июне появились сообщения о том, что украинские власти приняли решение продать на аукционе 19 государственных предприятий, пытаясь закрыть дыру в бюджете страны. Как отмечала газета The Times, в числе прочих Киев решил продать крупнейшее в Европе предприятие по добыче титана и циркония — «Объединённую горно-химическую компанию». Для неё назначили стартовую цену $89 млн.