Донецк, 1 июля, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в зоне ответственности группировки войск «Центр» до 405 военнослужащих и американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley, сообщил представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

По данным ведомства, российские военнослужащие отразили пять контратак штурмовиков 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой, 23-й, 41-й и 47-й механизированных бригад ВСУ. Помимо личного состава и БМП Bradley противник также потерял американские бронеавтомобиль MaxxPro и 155-миллиметровую гаубицу М777, 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б», две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и семь автомобилей.

Как передавало ИА Регнум, группировка ВС России «Центр» 1 июля освободила село Новопокровское в ДНР. Кроме того, российские военные нанесли поражение формированиям ВСУ и теробороны в ходе боёв у Евгеновки, Новгородского, Тимофеевки, Сокола, Торецка и Прогресса в ДНР.

Также украинские войска за минувшие сутки потеряли до 320 бойцов в боях с российской воинской группировкой «Север». Российские военные нанесли поражение живой силе и технике противника в Харьковской области у города Волчанска, сёл Тихое, Гоптовка, Нескучное, Жовтневое и Липцы. Кроме того, ВС РФ отразили две атаки украинских штурмовиков.

Конашенков 30 июня заявил, что за сутки украинские военные в боях с подразделениями группировки «Север» потеряли до 285 бойцов, танк, пять автомобилей, три гаубицы М109 Paladin и две М777, боевую машину реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», орудие Д-20 и противотанковую пушку МТ-12 «Рапира». Бои шли у Нескучного, Старицы, Весёлого, Терновой, Жовтневого, Волчанска и Липцов в Харьковской области.