Москва, 30 июня, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) в боях с подразделениями группировки российских войск «Север» потеряли за прошедшие сутки до 285 военнослужащих и танк. Об этом 30 июня на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Также украинская армия лишилась пяти автомобилей, трёх 155-миллиметровых гаубиц производства США М109 Paladin и двух М777, боевой машины реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», орудия Д-20 калибра 152 мм и противотанковой пушки МТ-12 «Рапира».

Российские военные нанесли удары по живой силе и технике украинской армии в районах Нескучного, Старицы, Весёлого, Терновой, Жовтневого, Волчанска и Липцов в Харьковской области. Под огонь российских сил попали позиции 41-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 125-й, 127-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии.

«Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 57-й мотопехотной бригады ВСУ», ― доложил военный.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ за сутки 28 июня на двух направлениях в зоне проведения спецоперации потеряли до 370 бойцов. В боях с подразделениями группировки войск «Север» украинская армия потеряла до 270 военнослужащих, танк и четыре автомобиля. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли удары по позициям ВСУ в районах Пятихаток, Работино, Малой Токмачки в Запорожской области и Новотягинки в Херсонской области. Здесь противник потерял до 100 военнослужащих и шесть автомобилей.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 30 июня сообщил, что российские военные отбросили ВСУ с левобережья Днепра. По его словам, бои переместились на острова.

В Минобороны 30 июня сообщили об освобождении российскими военными Спорного и Новоалександровки в ДНР. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял за сутки до 450 военных, два танка, три бронемашины и четыре автомобиля. В боях с подразделениями группировки войск «Центр» ВСУ потеряли за сутки до 370 военных.