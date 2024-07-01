Донецк, 1 июля, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Уволившиеся из-за задержек выплаты зарплат горняки стали возвращаться на переданные инвестору шахты в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил и. о. министра угля и энергетики ДНР Денис Епифанов.

Виктор Драчев/ТАСС

Он отметил, что сейчас инвестор наладил регулярную выплату зарплат рабочим шахт ДНР, а также обеспечил их повышение.

«Есть тенденция к возвращению этих людей на свои предприятия — туда зашли инвесторы и соблюдают все социальные гарантии, повышают зарплаты. Более того, наращивание объемов добычи требует участия еще большего количества специалистов», — приводит слова Епифанова Донецкое агентство новостей.

По его словам, в настоящий момент в регионе наблюдается дефицит кадров в углепроме. Одной из причин нехватки специалистов стали перебои в выплате зарплат рабочим.

«Из-за неустойчивости выплат люди разъехались, чтобы иметь возможность обеспечивать себя и семьи», — подчеркнул глава регионального минугля.

В конце января президент РФ Владимир Путин сообщил, что в 2023 году на комплексную программу развития исторических регионов России было выделено более одного трлн рублей. Он отметил, что программа развития исторических регионов содержит почти 300 мероприятий и затрагивает все направления.

Как сообщало ИА Регнум, во время совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что с 2022 года в новых российских регионах построили и восстановили около 18 тысяч объектов, из-за чего спрос на жилье в Донецкой, Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях стал огромным.