Москва, 1 июля, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Заявление СБУ о задержании в Киеве группы лиц, якобы планировавших захват Верховной рады и отстранение от власти военно-политического руководства страны, напоминает балаган. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, журналист Юрий Светов.

СБУ сообщила, что под видом проведения так называемого вече злоумышленники собирались объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства Украины. После этого они планировали захватить здание Верховной рады Украины и заблокировать её работу.

Светов отметил, что на фоне нелегитимности главы киевского режима Владимира Зеленского в последнее время на Украине появляется всё больше заявлений, которые якобы доказывают наличие сил, готовых свергнуть действующую власть. Этот вопрос периодически поднимается в обсуждениях.

По мнению эксперта, без поддержки армии и силовиков изменить ситуацию на Украине невозможно, а их контролируют британцы и американцы. Поэтому без разрешения с их стороны смена власти невозможна. Здание Рады представляет собой крупный комплекс, расположенный в охраняемой зоне, где трудно пройти незаметно, пояснил политолог.

«Поэтому воспринимать заявление СБУ всерьёз очень сложно. Если США решат заменить Зеленского, то это будет сделано быстро, эффективно и без лишних обсуждений. На данный момент ситуация больше напоминает балаган», — отметил Светов.

В свою очередь, политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов отметил, что такие сценарии на Украине возможны, поскольку не все политики и общественные деятели поддерживают киевский режим. Однако эксперт также предположил, что заявление СБУ может быть частью информационной кампании, направленной на создание впечатления, что власть на Украине жёстко контролирует ситуацию в стране и не допускает действий, которые могут привести к дестабилизации.

«Не стоит переоценивать влияние Вашингтона на процессы, происходящие внутри и вокруг Украины. Далеко не все процессы в этой стране регулируются и контролируются США. Сейчас нет предпосылок для смещения Зеленского ни внутри, ни вне страны. На Украине сейчас нет реальных организованных сил, которые могли бы осуществить такой сценарий», — подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, в СБУ утверждают, что задержанные планировали устроить «ряд провокаций» 30 июня. Задержанных якобы возглавлял соучредитель одной из общественных организаций страны, однако её название ведомство не приводит. Согласно заявлению СБУ, «захват» Рады якобы планировался под видом мирного собрания.

Во время обысков у задержанных были обнаружены оружие и боеприпасы, мобильные телефоны, компьютеры, а также записи с доказательствами причастности к преступлениям. На данный момент членов группы подозревают в действиях и призывах к действиям, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Задержанные находятся под стражей.

В ноябре 2023 года политолог Юрий Светов в беседе с ИА Регнум заявил, что на Украине видны признаки клановой борьбы за власть с целью списать на свергнутое руководство все провалы в управлении страной. Он отметил, что такие перемены не могут проходить без участия украинских спецслужб. Эксперт не исключил, что Запад также планирует провести ротацию руководства киевского режима.