Москва, 28 ноября, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Отравление жены начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианны тяжёлыми металлами может быть ещё одним признаком того, что на Украине идёт клановая борьба и подготовка к смене старого руководства. Об этом корреспонденту ИА Регнум 28 ноября заявил политолог Юрий Светов.

Кадр из видео Марианна Буданова

Ранее украинские СМИ сообщили, что в крови Марианны Будановой обнаружены тяжёлые металлы, что может свидетельствовать о вероятном покушении. в ГУР эту информацию подтвердили, но не привели подробностей.

По его словам, эта новость не вызывает большого доверия, поскольку жена Буданова до этого в информационном пространстве не фигурировала и не играла особой медийной роли. Что касается информации о том, что при отравлении были использованы тяжёлые металлы, то это, как полагает политолог, было запущено для того, чтобы «припутать к этому делу» Россию.

«Однако, если в чём и можно быть уверенными, так это в том, что мы к этому непричастны. Зачем она нам нужна?» — риторически поинтересовался Светов.

Впрочем, он не исключил того, что инцидент с так называемым покушением на жизнь жены Буданова может быть очередным признаком разгорающейся на Украине клановой борьбы.

«Обратите внимание — до сих пор не выяснено, был ли удар ракеты, в результате которого якобы пострадал Залужный. Потом была история с Будановым, который на какое-то время исчез. Так что разборки с применением самых радикальных средств на Украине вполне могут идти, тем более что подготовка к замене руководства Украины, на которое можно списать все грехи, конечно, ведётся. А без спецслужб такие перемены не происходят», — констатировал Светов.

Вместе с тем он скептически отнесся к недавним откровениям Зеленского о том, что тот якобы пережил «пять-шесть» покушений.

«Если бы это было так, то он смог бы назвать хоть какие-то детали. Так что, скорее всего, его слова носили характер саморекламы: «я верховный главнокомандующий, который стоит на передней линии защиты демократии, а на меня никто не покушается!» — сказал Светов. — Я сомневаюсь, что за теми покушениями мог стоять Буданов. Без отмашки покровителя они на это не пойдут».

В связи с этим он напомнил историю Южного Вьетнама, где после неудач на фронтах свергли проамериканского президента Нго Динь Зьема. Это подавалось как протест генералитета, а потом оказалось, что координатором был агент ЦРУ.

«Западные кураторы киевского режима, конечно, подумывают о том, чтобы провести ротацию киевского руководства. И в былые времена нынешнее руководство повторило бы судьбу Нго Динь Зьема. Но Западу мешает то, что он очень сильно раскрутил Зеленского. Его сделали чуть ли не иконой, которую продвигали на всех форумах и только что не номинировали на «Оскар». И исчезновение Зеленского из информационного пространства вызовет повышенный и крайне нежелательный интерес», — подытожил Светов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по информации издания «Бабель», жену Буданова госпитализировали, поскольку в её крови были обнаружены тяжёлые металлы — вещества, которые «никоим образом не используются в быту и военном деле», а стало быть, их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека.

До этого Зеленский жаловался, что на него было совершено около «пяти-шести» покушений, однако сколько конкретно, он не помнит. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал эти откровения Зеленского «дешёвой бравадой» и предположил, что вряд ли у Зеленского есть шансы дожить до старости.

Также есть сведения, что тяжёлыми металлами отравили не только жену Кирилла Буданова, но и ещё нескольких сотрудников разведки.