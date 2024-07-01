Симферополь, 1 июля, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Глава администрации Керчи Святослав Брусаков подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Правительство Республики Крым Святослав Брусаков

«Провёл встречу с главой администрации Керчи Святославом Анатольевичем Брусаковым. После общения Святослав Анатольевич принял решение об увольнении по собственному желанию», — написал Аксёнов в Telegram-канале.

Обязанности Брусакова возложены на заместителя главы администрации Олега Каторгина, уточнил Аксёнов.

Как передавало ИА Регнум, 28 июня глава Нового Уренгоя Андрей Воронов подал в отставку по собственному желанию. Мэр тогда отметил, что впереди ждут новые задачи. Он поблагодарил жителей города за активность и неравнодушие и назвал лучшей команду, с которой работал.

Глава города подчеркнул, что поддерживает общее решение предложить пост Антону Колодину. Мэр отметил, что под руководством Колодина Пуровский район заметно преобразился. Все наработки и планы передадут новому мэру, а городская команда поможет их воплотить.