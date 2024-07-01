Киев, 1 июля, 2024, 10:50 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании в Киеве группы, которая якобы планировала захватить Верховную раду и отстранить от власти военно-политическое руководство страны.

Михаил Палинчак/ТАСС

«Под видом проведения так называемого «вече» злоумышленники планировали объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства Украины. Затем они надеялись захватить здание Верховной рады Украины и заблокировать её работу», — говорится в соцсетях СБУ.

В ведомстве утверждают, что задержанные планировали устроить «ряд провокаций» 30 июня этого года. Задержанных якобы возглавлял соучредитель одной из общественных организаций страны, однако её название ведомство не приводит. Согласно заявлению СБУ, «захват» Рады якобы планировался под видом мирного собрания.

Во время обысков у задержанных были обнаружены оружие и боеприпасы, мобильные телефоны, компьютеры, а также записи с доказательствами причастности к преступлениям. На данный момент членов группы подозревают в действиях и призывах к действиям, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Задержанные находятся под стражей.

Как передавало ИА Регнум, в конце мая стало известно, что двое полковников управления госохраны главы киевского режима Владимира Зеленского готовили покушение на руководителя разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По информации журналистов, сотрудники охраны планировали сообщить российским военным координаты кортежа, в котором ездит Буданов, чтобы по нему нанесли ракетный удар. Атаку якобы должны были зафиксировать дроны и сбросить боеприпасы, чтобы уничтожить выживших. Сообщается, что операцию планировали на начало мая.

В ноябре 2023 года политолог Юрий Светов в беседе с ИА Регнум заявил, что на Украине видны признаки клановой борьбы за власть с целью списать на свергнутое руководство все провалы в управлении страной. Он отметил, что такие перемены не могут проходить без участия украинских спецслужб. Эксперт не исключил, что Запад также планирует провести ротацию руководства киевского режима.