* * — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Лондон, 27 мая, 2024, 13:18 — ИА Регнум. Двое полковников управления госохраны главы киевского режима Владимира Зеленского готовили покушение на руководителя разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), сообщила 26 мая британская газета The Times, ссылаясь на неназванного высокопоставленного офицера украинской контрразведки.

ТАСС/AP Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

По информации журналистов, сотрудники охраны планировали сообщить российским военным координаты кортежа, в котором ездит Буданов, чтобы по нему нанесли ракетный удар. Атаку якобы должны были зафиксировать дроны и сбросить боеприпасы, чтобы уничтожить выживших. Сообщается, что операцию планировали на начало мая.

Обвиняемых в покушении на главу ГУР задержали. Якобы Служба безопасности Украины (СБУ) перехватила переговоры полковников. Издание сообщило, что это были Андрей Гук и Александр Деркач, за ними следили несколько месяцев.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая СБУ сообщило о задержании Гука и Деркача. Их обвинили в подготовке покушения на Зеленского. При обыске в доме Гука обнаружили оружие и взрывные устройства. Ведомство также заявило, что по делу проходят еще три фигуранта.

В ноябре 2023 года политолог Юрий Светов в беседе с ИА Регнум заявил, что на Украине видны признаки клановой борьбы за власть с целью списать на свергнутое руководство все провалы в управлении страной. Он отметил, что такие перемены не могут проходить без участия украинских спецслужб. Эксперт не исключил, что Запад также планирует провести ротацию руководства киевского режима.