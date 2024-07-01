В Турции опровергли заявления об отказе в дозаправке израильского самолёта
Anadolu: экипаж израильского самолёта отказался от дозаправки в Анталье
Анталья, Турция, 1 июля, 2024, 04:59 — ИА Регнум. Капитан самолёта израильской компании El Al, совершившего экстренную посадку в аэропорту Антальи, отказался от дозаправки. Об этом со ссылкой на источники 30 июня сообщило турецкое агентство Anadolu.
«По гуманитарным соображениям самолёту должно было быть предоставлено топливо. Но когда соответствующая процедура почти была завершена, капитан решил отказаться по собственному желанию», — говорится в сообщении.
Ранее израильские СМИ выступили с утверждением, что турецкие власти якобы отказали самолёту в дозаправке из-за введённых ранее торговых санкций, касающихся в том числе и авиатоплива.
Как передавало ИА Регнум, днём 30 июня около 14:00 по местному времени (совпадает с мск) израильское воздушное судно совершило экстренную посадку в Анталье в связи с необходимостью оказать медицинскую помощь одному из пассажиров. После инцидента самолёт перед полётом в Тель-Авив вылетел на греческий остров Родос.
После начала военной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС в октябре 2023 года Турция объявила о приостановке авиасообщения с Израилем. Позднее в министерстве торговли Турции сообщили о полном прекращении всей торговли с Израилем до тех пор, пока израильская сторона не обеспечит бесперебойные гуманитарные поставки нуждающимся палестинцам в сектор Газа. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, торговый оборот между странами составлял 9,5 миллиарда долларов.