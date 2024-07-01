Анталья, Турция, 1 июля, 2024, 04:59 — ИА Регнум. Капитан самолёта израильской компании El Al, совершившего экстренную посадку в аэропорту Антальи, отказался от дозаправки. Об этом со ссылкой на источники 30 июня сообщило турецкое агентство Anadolu.

(сс) BriYYZ Самолет авиакомпании El-Al

«По гуманитарным соображениям самолёту должно было быть предоставлено топливо. Но когда соответствующая процедура почти была завершена, капитан решил отказаться по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Ранее израильские СМИ выступили с утверждением, что турецкие власти якобы отказали самолёту в дозаправке из-за введённых ранее торговых санкций, касающихся в том числе и авиатоплива.

Как передавало ИА Регнум, днём 30 июня около 14:00 по местному времени (совпадает с мск) израильское воздушное судно совершило экстренную посадку в Анталье в связи с необходимостью оказать медицинскую помощь одному из пассажиров. После инцидента самолёт перед полётом в Тель-Авив вылетел на греческий остров Родос.

После начала военной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС в октябре 2023 года Турция объявила о приостановке авиасообщения с Израилем. Позднее в министерстве торговли Турции сообщили о полном прекращении всей торговли с Израилем до тех пор, пока израильская сторона не обеспечит бесперебойные гуманитарные поставки нуждающимся палестинцам в сектор Газа. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, торговый оборот между странами составлял 9,5 миллиарда долларов.