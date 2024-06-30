Турция, 1 июля, 2024, 00:41 — ИА Регнум. Самолёт израильской компании El Al, выполнявший рейс Варшава — Тель-Авив, совершил экстренную посадку в турецкой провинции Анталья. Об этом 30 июня сообщило израильское издание The Jerusalem Post.

(сс) BriYYZ Самолет авиакомпании El-Al

«Самолёт авиакомпании El Al, вылетевший в воскресенье из Варшавы, совершил экстренную посадку в аэропорту Антальи из-за медицинского инцидента с пассажиром», — говорится в сообщении.

По информации источника, воздушное судно пробыло в Турции несколько часов, поскольку, как утверждают израильские СМИ, было необходимо получение разрешения на вылет от турецких властей. Кроме того, работники аэропорта, где самолёт совершил экстренную посадку, отказали в дозаправке.

Турецкое информационное агентство Anadolu, в свою очередь, сообщило, что капитану израильского самолёта по гуманитарным соображениям было предложено провести дозаправку, но экипаж отказался от этого предложения.

После инцидента воздушное судно перед полётом в Тель-Авив вылетело на греческий остров Родос.

Как передавало ИА Регнум, после начала военной операции Армии обороны Израиля в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС в октябре 2023 года Турция объявила о приостановке авиасообщения с Израилем. Позднее в Министерстве торговли Турции сообщили о полном прекращении всей торговли с Израилем до тех пор, пока израильская сторона не обеспечит бесперебойные гуманитарные поставки нуждающимся палестинцам в сектор Газа. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, торговый оборот между странами составлял 9,5 миллиарда долларов.